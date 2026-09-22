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Регионы России

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Александр Блесcин назначен главным тренером «Боруссии» Мёнхенгладбах

Александр Блесcин назначен главным тренером «Боруссии» Мёнхенгладбах

53-летний немецкий специалист сменил на этом посту Ойгена Полански, который был уволен 13 сентября после трёх поражений в начале сезона немецкой Бундеслиги.

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