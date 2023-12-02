Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 035 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Вовремя спасли.В Москве школьниц...
  • Элеонора Коган
    Дура просто.В Москве школьниц...
  • Наталья
    А КАКИЕ " звезды"??? И звезды ли вообще??? Им рядом с Дроновым просто стоять стыдно!! Поэтому :вперед ,Шаман!!! Не об...SHAMAN стал причи...

Сергей Лавров отказался «разжевывать» журналистке из Германии свои слова об ОБСЕ

Сергей Лавров отказался «разжевывать» журналистке из Германии свои слова об ОБСЕ

Глава МИД России попросил представительницу иностранного СМИ не искажать его слова об организации.Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Скопье дал понять журналистке телеканала Deutsche Welle*, что не собирается «разжевывать» прессе, как нужно подавать информацию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх