Сергей Лавров отказался «разжевывать» журналистке из Германии свои слова об ОБСЕ

Глава МИД России попросил представительницу иностранного СМИ не искажать его слова об организации.Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Скопье дал понять журналистке телеканала Deutsche Welle*, что не собирается «разжевывать» прессе, как нужно подавать информацию.