ВС РФ поразили предприятия по производству ракет и дронов в Киеве

ВС РФ ночью нанесли групповые удары по предприятиям военной промышленности в Киеве, а также объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.
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