Названы населенные пункты Зауралья, которые могут пострадать от паводка

Согласно предварительной информации, предоставленной Курганским гидрометеорологическим центром Кургана, совместно с Управлением водных ресурсов Нижне-Обского бассейна, запасы воды в выпавших в этом году снежных осадках на территории Зауралья в этом году почти вдвое превышают прошлогодние значения.
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