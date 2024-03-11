Названы населенные пункты Зауралья, которые могут пострадать от паводка

Согласно предварительной информации, предоставленной Курганским гидрометеорологическим центром Кургана, совместно с Управлением водных ресурсов Нижне-Обского бассейна, запасы воды в выпавших в этом году снежных осадках на территории Зауралья в этом году почти вдвое превышают прошлогодние значения.