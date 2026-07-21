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Парламентская газета

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На складе Wildberries в Электростали потушили пожар

На складе Wildberries в Электростали потушили пожар

Пожар, возникший в результате удара ВСУ по логистическому объекту Wildberries в подмосковной Электростали, полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) 21 июля, пишет ТАСС.

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