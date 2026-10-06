The Yankees got the Japanese: the murder of a US marine woman stirred up the authorities in Tokyo

Tokyo is in the mood to hold consultations with the US authorities on what effective measures can be taken to prevent incidents with American servicemen stationed on Japanese territory.
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