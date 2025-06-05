Стало известно, кто вступит на Дворцовой площади в рамках культурного фестиваля на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня, ФедералПресс. Итальянский певец Аль Бано станет участником концерта на Дворцовой площади в Северной столице в рамках фестиваля культуры «Петербургские сезоны» Петербургского международного экономического форума.
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