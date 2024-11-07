Собчак впервые рассказала о роли Путина в ее крещении

Некогда кандидат в президенты России Ксения Собчак пролила свет на вопрос, который долгие годы интересовал многих: является ли действующий президент Владимир Путин ее крестным отцом? Ответ был однозначным — нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии