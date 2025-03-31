Соглашение с МЕРКОСУР не станет катастрофой для животноводов ЕС

Соглашение с МЕРКОСУР с большой вероятностью ограничит возможности поставок мяса в ЕС небольшими обемами, считают главные переговорщики Комиссии ЕС с МЕРКОСУР Бернд Ланге, Руперт Шлегельмильх, и ученый-агроном из Немецкого института международных отношений и безопасности Беттина Рудлофф, 31 марта сообщило издание Agrarheute.