Соглашение с МЕРКОСУР не станет катастрофой для животноводов ЕС

Соглашение с МЕРКОСУР с большой вероятностью ограничит возможности поставок мяса в ЕС небольшими обемами, считают главные переговорщики Комиссии ЕС с МЕРКОСУР Бернд Ланге, Руперт Шлегельмильх, и ученый-агроном из Немецкого института международных отношений и безопасности Беттина Рудлофф, 31 марта сообщило издание Agrarheute.
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