Замена незаменимых

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Комментарии
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Natalija Osminina
Особенно когда там начнется своя война? Их вообще, туда не сбагришь.
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22 час.
А
Александр
Корейцы ломанут. Сначала к нам, а затем в США или Южную Корею. Но хоть не басмачи.
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22 час.
Natalija Osminina
Они же не полные идиоты, как некоторые, которые не видят, что Западная цивилизация уже отдала концы и мы видим лишь её агонию.
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20 час.

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