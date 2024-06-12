Когда ждать потока легальных работников из КНДР? Президент России в течение ближайших недель может посетить Северную Корею и Вьетнам.
Замена незаменимых
Комментарии
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Natalija Osminina
Особенно когда там начнется своя война? Их вообще, туда не сбагришь.
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22 час.
А
Александр
Корейцы ломанут. Сначала к нам, а затем в США или Южную Корею. Но хоть не басмачи.
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22 час.
Natalija Osminina
Они же не полные идиоты, как некоторые, которые не видят, что Западная цивилизация уже отдала концы и мы видим лишь её агонию.
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20 час.
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