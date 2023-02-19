Немцы указали на безграмотность Бербок после слов про поворот Москвы на 360 градусов

В Германии выразили сомнения в компетентности министра иностранных дел страны Анналены Бербок после того, как в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности она заявила о повороте Москвы «на 360 градусов», вместо «180 градусов».
В Германии выразили сомнения в компетентности министра иностранных дел страны Анналены Бербок после того, как в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности она заявила о повороте Москвы «на 360 градусов», вместо «180 градусов».
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