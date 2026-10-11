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В одном и том же цветочном магазине города стали «покупать» одни и те же зонтики вместо цветов

  В одном и том же цветочном магазине города стали «покупать» одни и те же зонтики вместоцветы  Как рассказала владелица одного цветочного магазина на проспекте Александра Невского в Петрозаводске, у них стали регулярно воровать зонтик из декоративной композиции на входе магазина.

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