НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Модрич о том, что Мбаппе считает Евро сложнее ЧМ: «Чемпионат мира сложнее. Там есть отличные команды с других континентов – Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили»

Ранее форвард сборной Франции заявил, что Евро сложнее чемпионата мира. «Я не люблю сравнивать, но на Евро выступают лучшие команды Европы, а на чемпионате мира – Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили, есть отличные команды с других континентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх