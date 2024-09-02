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Эксперты подвели итоги летнего сезона в деловом туризме

Эксперты подвели итоги летнего сезона в деловом туризме

Авиабилеты до 650 000 рублей, поездки во Францию, Португалию и Кувейт, увеличение стоимости номеров в отелях до 38% – чем еще запомнился летний сезон деловых путешествий в 2024 году? Эксперты цифровой платформы для организации командировок и управления расходами Ракета подвели итоги.

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