Эксперты подвели итоги летнего сезона в деловом туризме

Авиабилеты до 650 000 рублей, поездки во Францию, Португалию и Кувейт, увеличение стоимости номеров в отелях до 38% – чем еще запомнился летний сезон деловых путешествий в 2024 году? Эксперты цифровой платформы для организации командировок и управления расходами Ракета подвели итоги.