Киев обвинили в подготовке «пиар-хода» с риском мировой войны

Западный политолог Финиан Каннингем в статье для портала Strategic Culture выразил мнение, что украинское руководство может прибегнуть к провокации с целью получения новых вооружений от Соединенных Штатов.
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