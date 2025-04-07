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Царьград

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"Мне никогда не жалко гражданских": Признание боевика ВСУ всколыхнуло соцсети

"Мне никогда не жалко гражданских": Признание боевика ВСУ всколыхнуло соцсети

Признание боевика Вооружённых сил Украины Андрея Батюкова всколыхнуло социальные сети. В личном блоке солдат написал, что "мне никогда не жалко гражданских", на что пользователи ответили вопросом: относит ли он к числу этих гражданских детей.

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