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Снукерист.ру

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Марк Аллен снялся с турнира World Mixed Doubles Championship 2024

Марк Аллен снялся с турнира World Mixed Doubles Championship 2024

В составе участников турнира World Mixed Doubles 2024 по снукеру произошли изменения, поскольку Марк Аллен в эти выходные не сможет выступить в Манчестере, сообщает World Snooker World Mixed Doubles 2024 (фото: WST) Все новости и результаты World Mixed Doubles Championship 2024 World Mixed Doubles Championship 2024.

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