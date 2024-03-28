Марк Аллен снялся с турнира World Mixed Doubles Championship 2024

В составе участников турнира World Mixed Doubles 2024 по снукеру произошли изменения, поскольку Марк Аллен в эти выходные не сможет выступить в Манчестере, сообщает World Snooker World Mixed Doubles 2024 (фото: WST) Все новости и результаты World Mixed Doubles Championship 2024 World Mixed Doubles Championship 2024.