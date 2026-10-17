Автор: Редакция Новоросинформ В России силовики наконец начали разоблачать блогеров в хиджабах, делающих фейки о том, как их притесняют по религиозным мотивам.
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Если бы за подобную клевету примерно наказывали, то желание бы пропало заниматься подобной гадостью.
Уже в мусульманских странах запретили ходить в хиджабах в социальных местах, школы, колледжи институты, администрации. Это идут провокации , удалять из страны.
Вообще ситупция с 'замоташками' очень хорошо показана в 'Белое солнце пустыни', где Петруха просил открыть личико, дабы под хиджабом не налететь на 'крокодила'.
А разве нельзя запретить хиджабы и никабы в России или кто-то во власти считает это "русский наряд"? Ах да, затулло опять бабло ржавых ОПГ , ОПС отрабатывает! А вообще-то пора и давно запретить эти ваххабитские бороды и одежду и приравнять всю эту вакханалию к статье УК РФ номер 282! Какая-то ржавая мразь игнорирует законы РФ традиции коренного народа России ведет себя агрессивно, ведет всеми возможными способами включая терроризм ВОЙНУ ВНУТРИ РОССИИ МАТУШКИ - ЭТО ЧТО ГОСПОДА ВЛАСТЬПРИДЕРЖАЩИЕ "ПОДЪЕМ ЭКОНОМИКИ" ПУТЕМ КРИМИНАЛА И НАРКОТИКОВ, КОТОРЫЕ ТОННАМИ СЮДА ВВОЗЯТ ЭТИ ржавые бараны из засразии и закавказья!!!!????? ХВАТИТ 3,14ЗДЕТЬ , ПОРА НАВЕСТИ ПОРЯДОК В НАШЕЙ РОССИИ, ТЕМ БОЛЕЕ В ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЕ ПЯТЫЙ ГОД! ВОИНЫ ГЕРОИ СВО ОТДАЮТ СВОИ ДРАГОЦЕННЫЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ ЗА ЧТО??? Чтобы эта ржавая блевонтина здесь в России воняла против всех ветров???? Хватит продавать Россию предавать законные интересы коренного народа России!!!! ХВАТИТ БЛ.....!!!!!
Этих ..... постричь на голо ..... заставить ходить без хиджабах, так же накормить свининой..... И тогда пусть решают как им ходить. А возмущенным мужского пола .... тоже накормить свининой и .... тогда они в Россию больше не сунутся. Правда если они на столько верующие и преданные своим регилиозным традициям.
Это не просто -Ой простите,. Это разжигание межнационального конфликта, что является подрывом устоев нашего государства.