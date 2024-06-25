«До сих пор люблю тебя и очень очень скучаю», — Лазарев признался в связи с Жанной Фриске

В 2008 году Сергей Лазарев и Жанна Фриске объединились для участия в шоу «Цирк со звездами«. Знаменитости не только демонстрировали свои музыкальные и танцевальные способности, но и поражали зрителей цирковыми талантами.
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