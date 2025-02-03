Джабаров отверг план Трампа по урегулированию на Украине за 100 дней

Заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров оценил план, предложенный командой нового президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта за 100 дней.
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