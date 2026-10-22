Южный окружной военный суд вынес приговор Владимиру Ананьеву, включенному в список террористов и экстремистов в РФ: 18 лет лишения свободы.
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