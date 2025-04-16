«Пора домой»: Симоньян предсказала конец СВО и покаяние врагов у ног «матушки России»

БлокнотРУ Специальная военная операция на Украине может завершиться в 2025 году, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».