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Лабиринт фьордов, озёр и сияющих звёзд, маршрут мечты через Те-Анау

Лабиринт фьордов, озёр и сияющих звёзд, маршрут мечты через Те-Анау

Те-Анау, ворота к магии Фьордленда «С первого взгляда я понял, что вернулся туда, где природа всё ещё разговаривает шёпотом, а человек лишь гость», — вспоминает гид Питер Маккензи, родившийся в крохотной деревне на берегу озера Те-Анау.

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