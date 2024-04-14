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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бедард – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии NHL.com. Кочетков на 4-м месте

Приз вручается лучшему новичку сезона по итогам регулярного чемпионата. Первым в рейтинге от NHL.com стал 18-летний форвард «Чикаго» Коннор Бедард, набрав в голосовании журналистов 12 первых мест из 15.

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