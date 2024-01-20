В США увидели тревожную деталь в поведении Зеленского

Полковник Уилкерсон: Зеленский в Давосе заподозрил Запад в предательстве Бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон прокомментировал выступления президента Украины Владимира Зеленского на встречах в Давосе.
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