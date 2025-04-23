Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар могут подать совместную заявку на проведение Кубка мира-2035

Об этом заявил министр спорта Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Турки ас-Сауд. «Мы заинтересованы в регби, мы заинтересованы в развитии этого вида спорта на местном уровне, поэтому мы создали федерацию, чтобы посмотреть, что мы можем сделать для развития этого вида спорта.