НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар могут подать совместную заявку на проведение Кубка мира-2035

Об этом заявил министр спорта Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Турки ас-Сауд. «Мы заинтересованы в регби, мы заинтересованы в развитии этого вида спорта на местном уровне, поэтому мы создали федерацию, чтобы посмотреть, что мы можем сделать для развития этого вида спорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх