Кушанашвили о финале МФЛ в Волгограде: «Если хотя бы один местный мальчишка увлечется футболом, оно уже стоило того»

Николай Осипов и ко расширяют географию, исполать ему (и его сподвижникам) за это! Это ведь не мегаломания, которая в любом виде нездорова, это, да простится мне эта несколько натянутая и очевидно претенциозная аналогия, – желание превратить лигу в «раскидистую семейную сагу».