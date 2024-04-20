«МУЛЬТ в кино» отправляется на пикник в новом выпуске

Весной самое время вспомнить о таком чудесном времяпрепровождении, как пикник. Это ведь так здорово — природа, еда, которая на свежем воздухе ещё вкуснее, костёр… романтика! Росинка, Умыч и Непоседус в новом выпуске киножурнала «МУЛЬТ в кино» расскажут и покажут о том, как правильно проводить подобный досуг.