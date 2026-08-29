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Шняги.Нет

3 подписчика

Смех сквозь зубы: подборка едких наблюдений

Смех сквозь зубы: подборка едких наблюдений

Начальник — это человек, который видит перед собой одного подчиненного, а на самом деле — целую группу.

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