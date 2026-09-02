«Только попробуй не сдать — заберём с репарациями»: в Азербайджане «прижали» Пашиняна по вопросу приграничных сёл

Телеканал "78" Премьер Армении Никол Пашинян признал азербайджанскими несколько приграничных сел.
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По сути Пашинян не признал решение, которое было принято 2 СЕНТЯБРЯ 1991 ГОДА на СОВМЕСТНОЙ СЕССИИ Нагорно-Карабахского областного Совета и Совета народных депутатов Шаумяновского района, когда была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в границах бывшей НКАО и Шаумяновского района.
Но ведь Нагорный Карабах был включён в состав бывшей АзССР и при распаде СССР границы республик стали границами независимых государств.
При чём здесь участие ВС ОДКБ в решении этого вопроса? На что обижаться армянам?
пашинянка похоже азер вот и весь расклад...
Пашинян всю Армению сдаст!!
ВВП принял решение вывести базу из Гюмри -палка о двух концах: если оба соседа поддерживают Украину,то зачем нам их разнимать при дележке территорий,тем более что оба заглядывают в задницу пиндосам и того и гляди запустят их войска нам в подбрюшье и Ирану прямой удар по печени.С другой стороны - это означает полную потерю контроля этого региона,за который воевали с персами,турками и англичанами веками...Очередная дыра...а их итак слишком много..Проще и дешевле было бы по примеру пиндосов накачать оппозицию и решить все вопросы.Подготовка первого майдана стоила пиндосам всего 5 млрд на Украине(сами признали),зато мы 300 млрд пустили на ветер,влупив в западные экономики,и никто не ответил за это,хотя после 2014 можно было бы и догадаться,что хлопнут наши бабки..
Да этот Пашинян скоро всю Армению признает территорией Азербайджана! И армяне вынуждены будут разбрестись по всему миру... Ну и выбрали ж себе президента - пЕредателя Армении Азербайджану!