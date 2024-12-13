Отказ Зеленского не пугает: Венгрия продолжает борьбу за перемирие на Рождество

БУДАПЕШТ, 13 декабря, ФедералПресс. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Будапешт по-прежнему надеется на рождественское перемирие между Россией и Украиной, несмотря на отказ Владимира Зеленского.
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