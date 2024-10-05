Запуск гигафабрики в Германии откладывается на год Проблемы компании Northvolt могут стать причиной спада производства электромобилей во всей Европе, считает Bloomberg.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Запуск гигафабрики в Германии откладывается на год Проблемы компании Northvolt могут стать причиной спада производства электромобилей во всей Европе, считает Bloomberg.
Свежие комментарии