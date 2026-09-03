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Тверская филармония открыла юбилейный 90-й сезон

Тверская филармония открыла юбилейный 90-й концертный сезон. 1 сентября Тверская академическая областная филармония распахнула свои двери для слушателей, торжественно открыв юбилейный 90-й концертный сезон — сообщает Министерство культуры Тверской области.

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