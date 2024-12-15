Какой сегодня праздник: 16 декабря

Сегодня, 16 декабря, в мире отмечается День покорения вершин. 16 декабря отмечается День покорения вершин – праздник не только альпинистов и скалолазов – покорителей высот в буквальном смысле этого слова.
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