Названы самые актуальные мошеннические схемы в преддверии 8 Марта

В целом злоумышленники придерживаются классических мошеннических схем в преддверии 8 Марта, однако в первую очередь активизируются сценарии, эксплуатирующие эмоциональный фактор и спешку покупателей, предупредил в беседе с RT Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО ЦИКАДА.
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