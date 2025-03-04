Названы самые актуальные мошеннические схемы в преддверии 8 Марта

В целом злоумышленники придерживаются классических мошеннических схем в преддверии 8 Марта, однако в первую очередь активизируются сценарии, эксплуатирующие эмоциональный фактор и спешку покупателей, предупредил в беседе с RT Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО ЦИКАДА.