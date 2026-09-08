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Регионы России

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Необычная неисправность процессоров Ryzen на материнской плате Asus ROG Crosshair X670E Hero

Необычная неисправность процессоров Ryzen на материнской плате Asus ROG Crosshair X670E Hero

Пользователь Reddit SpecialistConcept423 сообщил о нестандартном сбое с процессорами Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 5 8500G на материнской плате Asus ROG Crosshair X670E Hero.

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