Необычная неисправность процессоров Ryzen на материнской плате Asus ROG Crosshair X670E Hero

Пользователь Reddit SpecialistConcept423 сообщил о нестандартном сбое с процессорами Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 5 8500G на материнской плате Asus ROG Crosshair X670E Hero.
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