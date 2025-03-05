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Анапа: глубина бронирований гостиниц достигла рекордных 58 дней в 2025 году

Анапа: глубина бронирований гостиниц достигла рекордных 58 дней в 2025 году

С начала 2025 года, глубина бронирований отелей и апартаментов в Анапе увеличилась до 58 дней. Спрос на услуги "все включено" в городе вырос на треть, а средняя стоимость ночи в отелях снизилась на 6% по сравнению с 2024 годом, сообщает Российский союз туриндустрии.

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