Анапа: глубина бронирований гостиниц достигла рекордных 58 дней в 2025 году

С начала 2025 года, глубина бронирований отелей и апартаментов в Анапе увеличилась до 58 дней. Спрос на услуги "все включено" в городе вырос на треть, а средняя стоимость ночи в отелях снизилась на 6% по сравнению с 2024 годом, сообщает Российский союз туриндустрии.
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