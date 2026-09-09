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Экс-президент «Локомотива» Наумов высоко оценил дебют Мостового

Экс-президент «Локомотива» Наумов высоко оценил дебют Мостового

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Metaratings.ru заявил, что полузащитник Андрей Мостовой станет одним из лидеров московского клуба.

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