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О предстоящей встрече «ядерной пятерки» в Нью-Йорке, и не только о ней

О предстоящей встрече «ядерной пятерки» в Нью-Йорке, и не только о ней

Очередная встреча «ядерной пятерки» ожидается в Нью-Йорке на полях Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в ближайшие 2 недели.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Поживём и будем посмотреть, чем эта встреча закончиться. Уступать точно ни кто не захочет, для всех это смерти подобно, так что скоро кто то из этих 5 стран точно применить ядерное оружие, а вот потом точно &quot;очень быстро&quot; сядут за стол переговоров.
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14 час.
Sobering
Китай в глубокой жопе. Обычная история, когда безграмотные совки и либерасты начинают ставить Китай России в пример или пугают Китаем. Технология будущего ограбления Китая. В Китае накопился колоссальный объём капитала. Живёт этот капитал за счёт экспорта в США. Как только начнёт закрываться китайский экспорт и начнутся объяснения китайским финансистам &quot;переносите всё в США&quot;, начинается активный вывоз капитала. Китай это понял, в частности политическое руководство и Си, что грозит Китаю. А вот финансово экономический блок это не устраивает по банальной причине … Сейчас они миллиардеры по американски, у них миллиарды долларов. А если всё произойдёт (вывоз капитала), то они станут миллиардерами по китайски (не все конечно). У них будут юани. Это значит, что какое-то там политбюро будет решать - могут ли они быть миллиардерами или их надо заменить. Сама мысль об этом для них является дикой и потому они всерьёз собираются линять в США, в том числе они хотят скинуть Си. Это та линия, при помощи которой США будут давить на Китай. Именно потому для Си важно посещение саммита БРИКС в Казани. Именно об этом Си будет говорить с Путиным, потому что Китай без России спастись не может. Поскольку мировой спрос выражен в долларах, то переложить рынок на БРИКС пока нет возможности. Официальный ВВП Китая примерно 17 трл, США 22 трл. Но в США колоссальное внутреннее потребление китайских товаров и капитализация китайских компаний и их стоимость на бирже определяется объёмом продаж их товаров в США. Как только этот объём продаж сокращается, то стоимость компаний падает в разы и становится юаневой. Есть куча в Китае контрагентов, которым юани не нужны. Так на примере юаней, которые прошли через Россию, Китай обозвал их плохими. Все стали бояться что сделают плохими и юани, которые в Китае . Китай сам подорвал свою ситуацию. Получается идиотизм высшей марки - оценка китайской валюты определяется в Вашингтоне. Удар был нанесён самим себе высочайший. Это было сделано под давлением американского лобби в Китае, которому сказали, что если что пойдёт не так, как мыслится в США, то США объявят доллары, находящиеся за пределами США , в Китае в частности, неправильными. Китай давно позиционировал себя как самостоятельный центр силы, но его мордой об стол. А точнее Китай сам свою морду долбанул об собственный стол.
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8 час.
S
Sobering
Лондон очень хочет легализовать ТЯО Израилем против Ирана для того, чтобы Израиль,  мягко выражаясь исчез с карты земли.
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7 час.

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