Кандидат на пост генсека ООН предложил созвать мирную конференцию по Украине

Претендующий на пост генсека ООН бывший постпред Уганды при всемирной организации Олара Отунну заявил, что объединению стоит провести мирную конференцию по Украине.
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