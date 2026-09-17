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Блогер и комик Антон Пикули матом пожаловался на тяжелую жизнь в эмиграции

Блогер и комик Антон Пикули матом пожаловался на тяжелую жизнь в эмиграции

Видеоблогер и комик Антон Устимов (Пикули, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), живущий в Испании, 17 сентября в своих соцсетях матом высказался о сложностях жизни в эмиграции.

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