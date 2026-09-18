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Батарея CATL Tectrans II: CATL и DHL создают зеленые грузовые коридоры

Батарея CATL Tectrans II: CATL и DHL создают зеленые грузовые коридоры

Компания CATL официально представила Tectrans II — свое новое поколение батарейных решений для коммерческого транспорта — на выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере (Hannover).

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