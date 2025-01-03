Страна, которую мы потеряли «Коммунистом можно стать только тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество.
Страна, которую мы потеряли
Комментарии
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Юрий анин
Стратегическая задача Китая – любой ценой сопротивляться Западу. Такой же была послевоенная политика Сталина: уход от доллара, создание соцлагеря стран Европы – у Китая был хороший учитель. К этому остаётся добавить, что китайская молодёжь воспитывается на романе Максима Горького «Мать», его «Песни о Буревестнике», автобиографической трилогии («Детство», «В людях», «Мои университеты»), романа Николая Островского «Как закалялась сталь» и других произведений, ставших советской классикой.
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15 час.
БВ
Борис Выдрин
Союз Социалистических Республик - считаю такое наименование ошибкой. Социализма у нас не было. Нет, он был в учебниках и в обеспечении тех, кому надоела такая скрытность и они возжелали открыто стать буржуинами-олигархами. Следует откровенно признать, что в СССР в течение всего периода до ельциноидов социализма настоящего на практике и не было. Он был лишь в призывах, лозунгах и обещаниях, что "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Здесь одно из двух. Или руководители были совершенно безграмотными, или несли чушь. А ложь всегда познаётся, раскрывается. Ведь задачей социализма является создание безклассового общества, основанного на солидарности и гармоничном удовлетворении всех потребностей. А мы всё время жили в противоречиях и напряжении, в условиях материального и культурного неравенства, государственных репрессий, в борьбе политических группировок и фракций. Хотя свержение господствующих классов позволило обнажить задачу подъёма от варварства к культуре, а сосредоточение собственности на средства производства в руках государства - применить новые и действенные методы хозяйства. Однако, учитывая проведённую операцию разрушения страны СССР в 90-е годы под руководством этого же государства, а организованный грабёж России осуществлён только в интересах личного обогащения элитной государственной бюрократии, можно сделать вывод, что все государственные деятели понимали выше изложенное и их не интересовали судьбы народов и страны Советов. Правда они и ныне не понимают, что захваченное силой долго не просуществует. Всё построенное на силе рано или позже рухнет.
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14 час.
Юрий Ильинов
Кое в чём не соглашусь. В своё время общался с людьми, жившими при Сталине. Это удивительные люди. Вот они из страны социализма. С Хрушёва началась ложь. Был только один хороший человек -- Брежнев, но он не смог руководить и допустил во власть недостойных. Хотя, для простого народа это было неплохое время. Не соглашусь, что захваченное рухнет. Предсказывают дружбу с США, которые потеряют величие и спесь, но сохранят навыки всеобъемлющей лжи.
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11 час.
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