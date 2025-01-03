Страна, которую мы потеряли

БВ

Борис Выдрин

Союз Социалистических Республик - считаю такое наименование ошибкой. Социализма у нас не было. Нет, он был в учебниках и в обеспечении тех, кому надоела такая скрытность и они возжелали открыто стать буржуинами-олигархами. Следует откровенно признать, что в СССР в течение всего периода до ельциноидов социализма настоящего на практике и не было. Он был лишь в призывах, лозунгах и обещаниях, что "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Здесь одно из двух. Или руководители были совершенно безграмотными, или несли чушь. А ложь всегда познаётся, раскрывается. Ведь задачей социализма является создание безклассового общества, основанного на солидарности и гармоничном удовлетворении всех потребностей. А мы всё время жили в противоречиях и напряжении, в условиях материального и культурного неравенства, государственных репрессий, в борьбе политических группировок и фракций. Хотя свержение господствующих классов позволило обнажить задачу подъёма от варварства к культуре, а сосредоточение собственности на средства производства в руках государства - применить новые и действенные методы хозяйства. Однако, учитывая проведённую операцию разрушения страны СССР в 90-е годы под руководством этого же государства, а организованный грабёж России осуществлён только в интересах личного обогащения элитной государственной бюрократии, можно сделать вывод, что все государственные деятели понимали выше изложенное и их не интересовали судьбы народов и страны Советов. Правда они и ныне не понимают, что захваченное силой долго не просуществует. Всё построенное на силе рано или позже рухнет.