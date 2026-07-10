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Регионы России

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Рост цен на топливо и проблемы инфраструктуры осложнили отдых в Крыму

Рост цен на топливо и проблемы инфраструктуры осложнили отдых в Крыму

С началом высокого туристического сезона Крым традиционно привлекает тысячи отдыхающих. Однако в этом году путешествия на полуостров сопряжены с рядом бытовых и логистических сложностей, существенно отражающихся на бюджете туристов.

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