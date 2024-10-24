МИД РФ: видео, на котором Лаврову наступили на ногу, сгенерировано нейросетями

Появившиеся в сети видео с "комментарием" министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес человека, который якобы наступил ему на ногу на саммите БРИКС в Казани, - сгенерированные нейросетями фейки.
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