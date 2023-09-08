ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Когда муж на меня обижается, он перестает есть дома, а мне это только в кайф, готовить не надо

Когда муж на меня обижается, он перестает есть дома, а мне это только в кайф, готовить не надо

У меня муж выбрал очень странную стратегию моего укрощения. Когда мы ссоримся, он обижается и перестает есть дома.

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Комментарии
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ONIX
Я бы радость хозяйки не разделял: муж точно не голодает,так же и с сексом))) С бабами можно разговаривать???))) Это не с теми ли,которые всегда и во всем правы и не воспринимают критику ни в каком варианте?
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6 час.
ONIX
😂😂😂Дизлайк это только подтвердил...
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5 час.
Виктор Белогорцев
котяра не сдох а испарился, так же и мужик испарится, а пытаться с бабой решить какие то проблемы только время и нервы гробить во-первых баба всегда права, если она не права смотри первый пункт и проси прощения
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47 мин.

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