Аналитики прогнозируют увеличение ставки по депозитам до 19-19,5%

Таких значений, в частности, ожидают аналитики ВТБ. После повышения ключевой ставки Центробанком сразу на 2% последует улучшение условий по вкладам, а затем по накопительным счетам Рыночные ставки по депозитам к концу года могут подняться до 19-19,5%.