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Аналитики прогнозируют увеличение ставки по депозитам до 19-19,5%

Аналитики прогнозируют увеличение ставки по депозитам до 19-19,5%

Таких значений, в частности, ожидают аналитики ВТБ. После повышения ключевой ставки Центробанком сразу на 2% последует улучшение условий по вкладам, а затем по накопительным счетам Рыночные ставки по депозитам к концу года могут подняться до 19-19,5%.

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