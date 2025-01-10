В центрах Службы экстренного вызова 112 будут инструкторы

Впервые в центрах Службы экстренного вызова 112 появятся инструкторы. Они организуют программы обучения для повышения профессиональных качеств сотрудников, чтобы управление чрезвычайными ситуациями осуществлялось на самом высоком уровне.
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