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РБК сообщил о планах Кремля провести 22 февраля митинг-концерт с участием Путина

Митинг-концерт может рассматриваться как «продолжение» послания Путина Федеральному собранию<strong>Кремль планирует провести 22 февраля масштабный митинг-концерт в «Лужниках», в котором может принять участие президент России Владимир Путин.

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