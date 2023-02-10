РБК сообщил о планах Кремля провести 22 февраля митинг-концерт с участием Путина

Митинг-концерт может рассматриваться как «продолжение» послания Путина Федеральному собранию<strong>Кремль планирует провести 22 февраля масштабный митинг-концерт в «Лужниках», в котором может принять участие президент России Владимир Путин.
Митинг-концерт может рассматриваться как «продолжение» послания Путина Федеральному собранию<strong>Кремль планирует провести 22 февраля масштабный митинг-концерт в «Лужниках», в котором может принять участие президент России Владимир Путин.
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