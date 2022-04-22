Фонтанка

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Смольный снимает ограничения. В Петербурге разрешают экскурсии в музеи и мероприятия в кафе

В Петербурге с 25 апреля снимается ряд коронавирусных ограничений. В частности, разрешено индивидуальное посещение музеев и выставок и групповые экскурсии, зрелищно-развлекательные мероприятия в барах и ресторанах.

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